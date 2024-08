Plus Hochstetten-Dhaun Serie „Schön wenn´s weh tut – harte Kirner Radelrampen“ (5): Keulen ins Monstermaul Von Robert Neuber i Wunderschöne Allee, die man genießen könnte, wenn man nicht so schwer bergauf zu treten hätte... Foto: Robert Neuber Wir präsentieren in unserer „Schön wenn´s weh tut“- Serie sieben garstige Anstiege für Radler rund um Kirn. Weil es so bösartige Rampen sind, haben wir ihnen entsprechend Namen wie Horrorfilmen gegeben. Heute das „Meckenbach Monster“... Lesezeit: 2 Minuten

Das heute beschriebene Urviech einer zu radelnden Rampe ist nicht nur eklig steil. Es führt auch am höchsten hinauf, nämlich bis zum Kirner Segelflugplatz in 430m Höhe. Los geht es am Haus Horbach im Ortsteil Hochstädten auf rund 174 Metern. Über Kirchstraße und Hauptstraße führt die Strecke an den Flanken ...