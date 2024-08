Plus Heinzenberg

Serie „Schön wenn´s weh tut“ – harte Kirner Radelrampen (2): Heinzenberger Höllenritt

i Die Kehren helfen nicht besonders, sie sind auch steil. Foto: Robert Neuber

Wir präsentieren in unserer „Schön wenn´s weh tut“- Serie sieben garstige Anstiege für Radler rund um Kirn. Weil es so bösartige Rampen sind, haben wir ihnen entsprechend Namen wie Horrorfilmen gegeben. Heute also der „Heinzenberg Hellride“...