Serie „Schön wenn´s weh tut“: 7 Höllenritte mit dem Fahrrad – die harten Rampen um Kirn

i Das Meckenbach Monster führt hinauf zum Segelflugplatz Kirn - wunderschön, aber schmerzhaft steil... Foto: Robert Neuber

Wir präsentieren in unserer „Schön wenn´s weh tut“- Serie sieben garstige Anstiege für Radler rund um Kirn. Weil es so bösartige Rampen sind, haben wir ihnen Namen wie Horrorfilmen gegeben – vom „Dhaun of Doom“ über den „Heinzenberg Hellride“ zum „Sonnschied Shooter“... viel Spaß beim Nachradeln!