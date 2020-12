Bingen

Paukenschlag in der Gastronomie- und Hotelszene: Nils Henkel wird Küchenchef im Binger Papa Rhein Hotel Restaurant Bootshaus mit mediterraner Bistroküche. Damit angelt sich Hotelier Jan Bolland einen Hochkaräter: Bis zu seinem überraschenden Abgang in der Corona-Krise prägte der mit zwei Michelin-Sternen geadelte Spitzenkoch Henkel die Gastronomie im renommierten Schloss Schwarzenstein in Geisenheim im Rheingau.