Seniorenwohnen in Rüdesheim: Baustart soll im Herbst erfolgen

Das von der Verbandsgemeinde initiierte Projekt Seniorenwohnen auf dem ehemaligen Kellereigelände in Rüdesheim an der Nahestraße kommt in Fahrt. Der Baustart für die Wohnanlage, bestehend aus drei Mehrfamilienhäusern mit etwa 30 bis 35 barrierefreien Wohneinheiten, soll im Herbst erfolgen. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant. Bauherrin ist die Gewerbepark Rüdesheim GmbH und Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Strukturentwicklungsgesellschaft der Sparkasse Rhein-Nahe. Die Verbandsgemeinde wird eins der drei Wohngebäude erwerben und die neun Wohneinheiten an Interessenten vermieten.