Odenbach

Helle Aufregung im Nachbardorf von Meisenheim: Am Sonntag kurz vor 7 Uhr wurden die Feuerwehren der Umgebung zu einem Verkehrsunfall an den Kaiserhof zwischen Medard und Odenbach (B 420) gerufen. Der Unfallverursacher aus Odenbach wollte möglicherweise Selbstmord begehen, indem er mit dem Auto in ein Haus raste.