Vor 20 Jahren wurde in Bad Kreuznach die Idee einer Selbsthilfegruppe für trauernden Menschen geboren, die mittlerweile seit 19 Jahren aktiv ist. Gegen viele Widerstände setzten die fünf Gründerfrauen ihre Idee um und trafen sich am Faschingsdienstag zur ersten Gruppenstunde der Trauerbrücke beim DRK. Vielleicht hätten sie keinen besseren Tag finden können, denn in den Gruppen der Trauerbrücke ist das Lachen ebenso zu Hause wie das Weinen.