Kreis Bad Kreuznach

Das Virus mischt die Karten neu: In allen Bereichen des Lebens. Urlaub? Das klingt nach Aufhebung vieler Corona-Einschränkungen in einem sich entspannenden Umfeld – die mit der Unsicherheit einhergeht, ob wir tatsächlich schon übern Berg sind oder doch vor einer zweiten Welle stehen – eher nach Luxus. Und dennoch: Bei der Naheland-Touristik (NLT) mit Sitz in Kirn häufen sich die Urlaubsanfragen.