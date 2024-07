Plus Bretzenheim

Seit zehn Jahren gesperrt: Neubau der Brücke über Guldenbach bei Bretzenheim startet endlich

Von Dieter Ackermann

i Bettina Dickes (von links), Andy Becht, Michael Cyfka, Bernhard Wolf, Elke Demele, VG-Beigeordneter Jochen Coutandin, Olaf Budde, Vertreterinnen der Diakonie und Michael Simon vollzogen den symbolischen Spatenstich für die Fahrrad- und Fußgängerbrücke über den Guldenbach. Foto: Dieter Ackermann

Gut zehn Jahre ist es her, dass die über den Guldenbach führende Rad- und Fußgängerbrücke in Höhe der Eremitage wegen Baufälligkeit gesperrt wurde. Am Mittwoch erfolgte der offizielle Spatenstich für den Neubau der Brücke, der im September abgeschlossen sein soll.