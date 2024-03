Plus Bad Sobernheim Seit 66 Jahren geht er in die Luft: Domberg-Flieger Hans-Udo Hellrigel wird 90 Jahre alt i Seit Jahrzehnten ein gutes Team am Himmel: Hans-Udo Hellrigel und seine einmotorige Piper aus den 1950er-Jahren. Foto: Joachim Mahrholdt Lesezeit: 3 Minuten Das fliegerische Leben auf dem Domberg über Bad Sobernheim sähe ohne Hans-Udo Hellrigel heute anders aus. Er kennt wie wenige andere die Geschichte dieses Flugplatzes, hat sie jahrzehntelang mitgeschrieben und ist mittlerweile ein Teil von ihr. Hier hat er vor 66 Jahren das Fliegen erlernt und vor 56 Jahren den Luftfahrttechnischen Betrieb Rheinland-Pfalz mit gegründet, den er bis vor wenigen Jahren auch leitete. Seine Fliegerkameraden ehren Hellrigel aus Anlass seines 90. Geburtstages am Sonntag, 3. März.

„Ist Udo da?“ Das ist immer noch eine der ersten Fragen, die Piloten aus ganz Rheinland-Pfalz stellen, nachdem sie in EDRS, also in Bad Sobernheim, gelandet sind. Dann wollen sie meist zum LTB, dem Luftfahrttechnischen Betrieb des DAeC-Landesverbands, heute CAO genannt, wo Hellrigel immer noch Prüfer für ULs, Segel- und ...