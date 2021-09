Ein ganz besonderes Jubiläum feiert der Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg am zweiten Septemberwochenende von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. September, im Huttental: 300 Jahre gibt es sie nun, die handgezogene Nahefähre am Kapitän-Lorenz-Ufer. Es ist die letzte ihrer Art in ganz Süddeutschland.