Guldenbachtal

Seit 25 Jahren ist Gerhard Horteux als Gemeindereferent in den Pfarrgemeinden des Guldenbachtales aktiv. Zunächst in der nach eigenem Bekunden „damals noch übersichtlichen Pfarreiengemeinschaft Guldenbachtal zwischen Eckenroth und Guldental” und seit 2008 in der Pfarreiengemeinschaft Guldenbachtal-Langenlonsheim mit den Orten Bretzenheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Rümmelsheim, Dorsheim, Waldlaubersheim, Schweppenhausen, Eckenroth, Windesheim und Guldental.