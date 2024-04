Plus Bad Münster-Ebernburg Seit 25 Jahren Nachtwächter von Ebernburg: Chnutz vom Hopfen kann viele Anekdoten erzählen Von Josef Nürnberg i Zum 25. Dienstjubiläum als Nachtwächter von Ebernburg gratulierten die rheinland-pfälzischen Nachtwächter Chnutz vom Hopfen (rechts). Foto: Josef Nürnberg Vor 25 Jahren startete der Geschichtenerzähler und Herold Chnutz vom Hopfen in eine neue berufliche Ära als Nachtwächter von Ebernburg. Seit dieser Zeit führt er die Gäste in der Dämmerung durch das beschauliche Örtchen. Da Chnutz sein silbernes Jubiläum nicht allein feiern wollte, hatte er zwölf rheinland-pfälzische Nachtwächterkollegen eingeladen. Lesezeit: 2 Minuten

Ob die Nachtwächterführung am Samstagabend durch den Ortsteil Bad Münster am Stein wohl der Nachwuchswerbung für die Nachtwächterzunft diente? Ganz ausgeschlossen war das sicherlich nicht. Möglicherweise wäre der Beruf des Nachtwächters sogar eine Alternative zum Amt des Bürgermeisters. Denn Bad Kreuznachs Bürgermeister Thomas Blechschmidt hörte genau hin, was Nachtwächter Chnutz ...