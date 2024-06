Plus Schöneberg/Koblenz

Sein Leben galt dem Opferschutz: Heinz Brill vom Weissen Ring Bad Kreuznach ist gestorben

i Heinz Brill leitete fast 30 Jahre die Außenstelle des Weissen Rings. Er ist am Dienstag vergangener Woche verstorben. Foto: Doris Seibert

Heinz Brill, der langjährige frühere Leiter der Außenstelle des Weissen Rings in Bad Kreuznach, ist nach kurzer, schwerer Krankheit am Dienstag vergangener Woche verstorben. Er wurde 76 Jahre alt. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes hat viele Jahre seines Lebens in den Dienst des Opferschutzes gestellt und die Bad Kreuznacher Außenstelle umfangreich ausgebaut.