„Es war richtig cool!“ „Ich fand super, dass wir den Criss-Cross-Sprung gelernt haben!“ „Ich fand gut, dass wir Seilspringen gelernt haben!“ „Ich fand die Partnersprünge am besten!“ So kommentierten einige der beteiligten Grundschule beim Mitmach-Tag der „Skipping Hearts“ in der Kirner Dominikschule.