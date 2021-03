Sechs neue Infektionen im Landkreis Kusel: Inzidenzwert beträgt 42,7

Am Montag wurden für den Landkreis Kusel sechs Neuinfektionen gemeldet, die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt damit auf 1516. Es wurde ein neuer Fall in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal gemeldet, zwei in der VG Kusel-Altenglan und drei in Reipoltskirchen in der VG Lauterecken-Wolfstein.

Als genesen gelten 1365 Personen (plus 2), 593 in der VGOG, 448 in der VG Kusel-Altenglan und 324 in der VG Lauterecken-Wolfstein). In Letzterer gibt es einen weiteren Todesfall zu vermelden, die Zahl der im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorbenen Personen steigt damit auf 56.

Der Inzidenzwert beträgt 42,7. Aktuell sind 95 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, 40 in der VG Oberes Glantal, 27 in der VG Kusel-Altenglan und 28 in der VG Lauterecken-Wolfstein.