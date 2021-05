Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Bad Sobernheim hatte am späten Samstagmittag die Bergung der Maschine begonnen. Bei dem Unglück waren am Samstagmittag die beiden Insassen schwerverletzt worden. Das Flugzeug war in eine größere Dornenhecke gestützt, was vermutlich den Aufprall stark minderte.