So wie es das Lied „Ja so warn´s die alten Rittersleut“ beschreibt, waren die Recken des Mittelalters bestimmt nicht. Doch dass die Ritter sich auf das Kriegshandwerk verstehen mussten, das war schon durch das Lehenswesen vorgegeben. Insofern wären die Mannen und auch die drei jungen Frauen der Eisenliga, die am Wochenende auf dem Sonnenhof ihre Meisterschaft austrugen, ideale Lehensträger gewesen. Zeigten sie doch, wie man draufhaut und kämpft.