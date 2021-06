Schwere Unfall zwischen Guldental und Windesheim: Sieben Verletzte bei Unfall beim links Abbiegen

Drei Schwer und vier Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag um 14.19 Uhr, den ein 81 Jahre alter Autofahrer verursachte, weil er beim links Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersah. Alle drei beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Der Senior wollte auf der L 236 zwischen dem Breitenfelser Hof und Waldlaubersheim nach links in die K 49 in Richtung Hergenfeld abbiegen. Hinter ihm fuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Bad Kreuznach. Gleichzeitig näherte sich aus entgegengesetzter Fahrtrichtung ein VW mit sieben Insassen. Der 81-Jährige übersah den VW, sodass dessen Fahrer eine Vollbremsung einleitete und nach links lenkte. Dabei stieß der VW gegen das Heck des Unfallverursachers, bevor er mit dem Wagen des 35-Jährigen frontal kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 35-Jährigen in den Straßengraben befördert.

Alle elf Beteiligten wurden zur Abklärung ihres Gesundheitszustands in umliegende Krankenhäuser gebracht. Rettungshubschrauber transportierten die drei Schwerverletzten ab. Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Sachverständiger mit der gutachterlichen Unfallaufnahme beauftragt.

Die Strecke war für Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehren aus Windesheim, Guldental, Stromberg, Langenlonsheim waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort.