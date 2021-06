Gleich zwei schwere Gewitter binnen weniger Stunden hielten die Rettungskräfte und Bewohner der VG Kirner Land am Freitag auf Trab. Um 16 Uhr zog aus Westen die erste Unwetterfront in den Kreis Bad Kreuznach ein. Binnen 45 Minuten hatte Horst Fey in Hennweiler 26 Liter pro Quadratmeter in seiner Wetterstation aufgefangen.