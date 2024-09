Plus Bad Kreuznach

Schwere Brandstiftung und ganze Reihe weiterer Delikte: Verhandlung am Landgericht Bad Kreuznach

i Das Anwesen Dockendorff in der Rüdesheimer Straße brannte aus. Der Angeklagten wird schwere Brandstiftung zur Last gelegt. Foto: Markus Kilian

Im August 2023 brannte ein Mehrfamilienhaus in der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach. Nur durch viel Glück gab es keine Verletzten. Im Februar 2024 schlugen Flammen aus einem unbewohnten Haus in der Rüdesheimer Straße (dem Anwesen Dockendorff). Es brannte völlig aus. Der Sachschaden in beiden Fällen: Insgesamt rund 870.000 Euro.