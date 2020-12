Schweinschied/Hundsbach

Der Schweinschieder Ortsbürgermeister Torsten Venter hat bekanntlich zum 31. Juli sein Amt niedergelegt. Hundsbachs Ortsbürgermeister Jan Hey hatte diesen Schritt einen Monat zuvor vollzogen. Die Wahl von Nachfolgern war für Sonntag, 18. Oktober, vorgesehen. Doch es gingen keine gültigen Wahlvorschläge ein – weder in Schweinschied noch in Hundsbach. Daher entfällt die Wahl am 18. Oktober. Es gibt keine Direktwahl.