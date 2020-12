Auen

Bei einem Brand in Auen hatten am Montagabend fünf Schweine viel Glück: Sie überstanden den Brand des Schuppens, in dem sie gehalten werden, unbeschadet. Gegen 22.15 Uhr am Montagabend hatten aufmerksame Autofahrer den brennenden Schuppen rund 400 Meter vor der Ortseinfahrt Auens entdeckt und sofort Alarm geschlagen.