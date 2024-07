Schwarzer Humor im tiefen Trollbühnen-Keller: Handwerker-Comedian auf Burg Layen

Im tiefen Keller der Trollbühne in der über 900 Jahre alten Burg Layen spielte Handwerker Peters (Kai Kramosta) den Handwerker auf Urlaub. Hausherr Dr. Thomas Höfer (rechts) und Bühnenbetreiber Frank Reinhardt (links) assistierten dem schlagfertigen Eifelaner für ein Foto. In der Tat hatte die Umwandlung des Weinkellers in eine Kleinkunstbühne viel Handwerksgeschick verlangt. Fotos: Armin Seibert Foto: Armin Seibert