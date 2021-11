Schwan blockiert Bahnstrecke: Kreuznacher Wehr rettet das Tier

Das Tier saß neben den Gleisen auf der Bahnanlage in Bad Kreuznach und machte keine Anstalten sich zu bewegen. Als die Einsatzkräfte des Löschbezirks Süd gegen 12 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen, wurde zunächst der Bahnverkehr gestoppt, damit eine sichere Rettung des Tieres erfolgen konnte. So konnten die Wehrleute über Steckleitern über den Zaun zu dem Tier gelangen und es in Sicherheit bringen. Da der Schwan am Fuß verletzt war, wurde er in die Bretzenheimer Tierklinik gebracht. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.