Bad Münster am Stein-Ebernburg

Heike Finke hat an ihrem Haus im Stadtteil Ebernburg unterm Dach 20 Wohnungen, die zurzeit alle belegt sind. Sie nimmt dafür keine Miete. Ihre Untermieter sind auf ihre Hilfe angewiesen, weil sie es immer schwerer haben, irgendwo Unterschlupf zu finden. Es handelt sich um Mehlschwalben, die früher in Mengen an Hauswänden nisteten.