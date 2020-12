Bad Kreuznachz

In besseren Zeiten hätte man das für einen Aprilscherz gehalten: In der Nacht zum 31. März wurden in einem Mehrfamilienhaus der Kreuznacher Lessingstraße 40 Rollen Toilettenpapier gestohlen, die eine 86-Jährige per Versandhandel bestellt und über Nacht vor ihrer Wohnungstür hatte stehen lassen. Doch nach Aprilscherzen war in dieser Woche wohl wirklich niemandem zumute.