Bad Kreuznach

Schwäne bieten Kreuznachern ein Naturschauspiel – Zugvögel zieht es nicht in den Süden

Ein besonderer Anblick bot sich den Spaziergängern am Sonntagnachmittag an der Roseninsel in Bad Kreuznach. Etwa 15 Schwäne zogen dort ihre Bahnen und luden kurz zum Verweilen am Naheufer ein.