Spabrücken

Schuttberg von circa 10 Kubikmetern: Im Staatswald bei Spabrücken illegal Müll entsorgt

Förster Michael Keil vom Forstamt Soonwald fand Ende Januar im Staatswald in seinem Revier auf der Gemarkung Spabrücken eine große Menge Abfall vermutlich aus einer Hausrenovierung. „Aus den Augen, aus dem Sinn“ oder „nach mir die Sintflut“, so oder ähnlich muss der Verursacher wohl gedacht haben, als er den riesigen Schuttberg von circa 10 Kubikmetern auf einem befestigen Waldweg in der Nähe der Gräfenbacher Hütte illegal abgelagert hat.