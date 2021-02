Die Schulen sind weitgehend geschlossen, und die meisten Schüler bis auf die Abschlussjahrgänge lernen daheim am Computer: Wie schätzen Eltern und Lehrer diese Situation ein, und was sagt ein ehemaliger Schulrektor dazu, welche Schwierigkeiten und Chancen sich daraus ergeben? Was kann auf politischer Ebene getan werden? Der Oeffentliche Anzeiger fragte nach.