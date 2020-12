Bad Kreuznach

Das Wohngebiet Rheingrafenblick wird ab Schulbeginn am nächsten Montag von der Stadtbus GmbH Bad Kreuznach für die Schülerbeförderung angefahren. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung eine provisorische Schulbushaltestelle am großen Parkplatz unterhalb des Neubaugebiets errichtet. Die Haltstelle bildet einen zusätzlichen Haltepunkt der bestehenden Schulbuslinie zur Grundschule Kleiststraße.