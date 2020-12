Kreis Bad Kreuznach

In den Bussen stehen die Schüler morgens und nachmittags dicht an dicht, und sie haben Sorge, sich mit Corona zu infizieren: Diese Situation schildern Sarah, Anna, Laura, Finn und Fiona aus der neunten Klasse des Lina-Hilger-Gymnasiums in Bad Kreuznach. Die Jugendlichen haben sich bereits mit einem Schreiben an die Kreisverwaltung gewandt. Doch die kann an der augenblicklichen Situation nicht mehr viel ändern, sagt Sprecher Benjamin Hilger.