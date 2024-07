Plus Bad Kreuznach

Schreiendes Baby im Stadtratssaal: Wie familienfreundlich ist die Bad Kreuznacher Stadtpolitik?

i Nur eine Unterbrechung von vielen in einer sehr unruhigen Sitzung des Stadtrates – nicht nur wegen Babygeschrei. Foto: Marian Ristow

Gebrüll und Geschrei sind keine unbekannte Geräuschkulisse in den Sitzungen des Bad Kreuznacher Stadtrates. Die Laute eines 16 Monate alten Babys gehörten aber bislang nicht zu dem, was man in Stadtratssitzungen so erwartet.