Gegen 3.15 Uhr am Donnerstagmorgen haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Saarlandstraße in Bingen-Dietersheim gesprengt. Durch die explosionsartigen Geräusche sind Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden und konnten noch drei flüchtende Personen in einem dunklen Pkw-Kombi flüchten sehen. Die Täter erbeuteten eine noch unbekannte Geldsumme.