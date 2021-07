Der Spezialglashersteller Schott investiert 9 Millionen Euro in eine neue Flachglasproduktion am Standort Bolu in der Türkei, inklusive modernster Produktionstechnologie und digitaler Infrastruktur. Das dortige Tochterunternehmen Schott Orim liefert veredelt Flachgläser – diese helfen Hausgeräteherstellern im In- und Ausland dabei, neuartige Designs und Funktionen zu verwirklichen.