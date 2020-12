Simmertal

Und schon wieder ein Feuerwehreinsatz in der Verbandsgemeinde Kirner Land. Nach den zahlreichen Flächenbränden, dem dreitägigen Großeinsatz mit der Bombenentschärfung und dem gefährlichen Werkstattbrand in Hahnenbach brannte es in der Nacht zum Mittwoch in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 421 in Simmertal.