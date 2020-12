Schon wieder Corona-Quarantäne: Kuseler Landrat Rubly positiv getestet

Landrat Otto Rubly (CDU) ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Am Dienstagabend wurde er informiert.

„Mir geht es gut. Ich habe bislang noch keine Symptome“, sagte er gestern auf Anfrage. Der nächste Test steht am heutigen Donnerstag an. Danach könne man sagen, ob die nächsten Kreistags- und Kreisausschusssitzungen am kommenden Mittwoch stattfinden können. Themen sind der Rechnungshofbericht, aktuelle Infos zum Impfzentrum und Anträge von Fraktionen. „Es wäre schon wichtig, dass der Landrat die Sitzungen selbst leitet“, sagte Rubly.

In der vergangenen Woche sei sein Schnelltest noch negativ ausgefallen. In Rublys Familie grassiert das Virus bislang besonders hartnäckig, wie der Verwaltungsleiter berichtet: Seine drei Geschwister waren beziehungsweise sind ebenfalls infiziert.

Ende September befand sich Otto Rubly schon einmal in Quarantäne und arbeitete 14 Tage lang in seinem Zuhause, nachdem einer seiner engsten Mitarbeiter in der Kreisverwaltung positiv getestet worden war.