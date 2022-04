Wohnraum, Betreuung und Unterrichte in Kitas und Schulen, Arbeitsplätze, finanzielle Unterstützung: Für die Ukraine-Flüchtlinge legen sich Bürger und Behörden in Stadt und Kreis mehr und mehr ins Zeug. Stichworte aus der Sitzung des Kreissozialausschusses am Donnerstag: