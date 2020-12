Bad Kreuznach

Der jährliche Ausflug von Fernsehmoderator, Journalist und Buchautor und Wanderexperte Manuel Andrack an die Nahe ist gesetzt – da kann auch keine Pandemie etwas daran ändern. Diesmal steht frisch Zertifiziertes auf dem Tagesprogramm: die Vitaltour Rotenfels, die den Wanderer über 16,6 Kilometer durch die Gemarkungen Traisen, Bad Münster am Stein-Ebernburg und Bad Kreuznach führt und – der Name verrät es – zum Fixpunkt und Herzstück das 327 Meter hohe Rotenfelsmassiv hat. Erst im April trafen die Zertifikate des Deutschen Wanderinstitutes für die sechs großen Bad Kreuznacher Wanderstrecken bei der Stadtverwaltung ein, da wird es Zeit, die Routen einmal zu testen.