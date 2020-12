Rheinhessen

Mehr Präsenz auf Instagram und Co: Neue Selfie-Hotspots in Rheinhessen sorgen für mehr Sichtbarkeit. Weltweit finden Fotos von attraktiven Landschaften den Weg in die sozialen Netzwerke. Jetzt sollen neue Selfie-Hotspots den Hiwweltouren und der Weinkulturlandschaft Rheinhessens zu noch mehr Popularität verhelfen.