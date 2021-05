Das war ein regelrechter Schock für die protestantische Kirchengemeinde: Der hölzerne Kirchturm der Hauptkirche in Odenbach ist so morsch, dass er laut Architektenmeinung binnen eines Jahres saniert werden muss. Auch das Dach des Kirchenschiffs ist durch Wassereintritt in Mitleidenschaft gezogen, wenngleich nicht akut gefährdet. Beides zusammen kostet bis zu 650.000 Euro. Doch woher nehmen?