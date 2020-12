Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 14:47 Uhr

Bad Kreuznach

Schock für Mensch und Tier: Ratte klemmte mit Hinterteil im Kanaldeckel fest

Zur einer Tierrettung wurde die Feuerwehr am Sonntag gegen 16.45 Uhr in die Steubenstraße in Bad Kreuznach gerufen. Eine Ratte steckte mit dem Hinterteil in einem Loch eines runden Kanaldeckels mitten auf der Straße fest und war augenscheinlich wohlauf.