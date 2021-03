Auf dem Übungsgelände am Ortsrand von Hennweiler in der Verbandsgemeinde Kirner-Land sucht Schäferhund Elly mit seiner Hundeführerin Carmen Betzhold nach Verschütteten. Die Aufgabe lautet, drei Verletzte aufzuspüren und den Rettungskräften den Weg zu weisen. An einem sonnigen Samstag Ende Februar absolvierte das Duo die von der stellvertretenden Staffelführerin Annette Schmitt vorbereitete Übung mit Bravour.