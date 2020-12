Kreis Bad Kreuznach

Rappelvolle Schulbusse, Kinder dicht an dicht gedrängt. Und das in Zeiten von Corona? Der Kreistag ermächtigte Landrätin Bettina Dickes, sofort mit lokalen Busunternehmen zu verhandeln, um schnell zusätzliche Fahrzeuge für den Schülerverkehr zu bekommen. „Wir nehmen alles, was wir kriegen können“, betonte Dickes. Noch diese Woche sollen die Gespräche mit den Busbetrieben der Region beginnen.