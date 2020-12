Bad Kreuznach

Der Neubau einer Grundschule ist eines der Großprojekte in den nächsten Jahren in Bad Kreuznach. Noch im Dezember will der zuständige Beigeordnete Markus Schlosser (CDU) zu Entscheidungen darüber im Stadtrat und im Aufsichtsrat der beteiligten städtischen Gesellschaft kommen. Ein ambitionierter Zeitplan. Doch die Zeit drängt, wenn man sich die prognostizierte Entwicklung der Schülerzahlen betrachtet.