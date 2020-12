Schloßböckelheim

In Sachen illegaler Müllablagerungen sind die Schloßböckelheimer schon einiges gewöhnt. Da wurden in der Vergangenheit schon Räder von Radladern und Raupenketten von Baufahrzeugen in der Gemarkung abgeladen, zuletzt mehrfach Hausmüll und Bauschutt. Was dem Ortsbürgermeister Dr. Hartwig Suhr aber am Mittwochabend gemeldet wurde, sprengt den Rahmen.