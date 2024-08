Plus Mainz Schloss Waldthausen hat neuen Besitzer: Firmenevents statt Internationale Schule Von Rainer Gräff i Herrschaftlich wirkt das Hauptgebäude mit seinem Turm: Fast ein Klein-Hogwarts bei Budenheim. Foto: Sparkassenverband Ein neues Kapitel in der wechselvollen Geschichte von Schloss Waldthausen bei Mainz wird aufgeschlagen: Das repräsentative Anwesen, lange Jahre Sitz des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, wird künftig ein internationales Seminar- und Tagungszentrum. Lesezeit: 3 Minuten

Dabei war diese Entwicklung alles andere als unumstritten. So mancher in der Landeshauptstadt liebäugelte mit dem Gedanken, in dem Bau eine Internationale Schule einzurichten, um Mainz als Wohn- und Bildungsstadt mehr Attraktivität zu verleihen. Sogar einen aktuellen potenziellen Investor gab es (nach vergeblichen anderen Anläufen in der Vergangenheit). Doch das ...