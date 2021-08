Schloss Dhaun auch auf LED-Licht vorbereiten: Mauern freilegen und Frostschäden beheben

Archivierter Artikel vom 26.02.2021, 10:32 Uhr

Deshalb ist rund um Schloss Dhaun derzeit gutes Arbeitswetter gefragt und willkommen. An den Mauern werden aktuell von der Dhauner Firma Flesch Ausbesserungsarbeiten vorgenommen (wir berichteten über registrierte Schäden an den alten Gemäuern).

Gleichzeit laufen Mauer-Freilegungsarbeiten, auch um die geplanten Beleuchtungsprojekte des künftigen Dauermieters Lanz Manufaktur zu ermöglichen.

Der Vertrag mit dem LED-Experten soll in der nächsten Zweckverbandssitzung am 19. März beschlossen werden, hieß es dazu. Lanz will den größten Teil des Gebäudes für 30 Jahre anmieten. as/sns