Kreis Mainz-Bingen

Im Landkreis Mainz-Bingen hat es bislang drei Todesfälle durch das Coronavirus gegeben. Das Gesundheitsamt bestätigte am Freitag zwei weitere Tote. Eine Frau Mitte 70 verstarb in einem Mainzer Krankenhaus nach stationärer Behandlung, eine Frau Anfang 90 in einem Mainzer Seniorenheim. Bereits am Donnerstagabend war der erste Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu beklagen.