Bad Sobernheim

Die Schließung des Real-Marktes in Bad Sobernheim ist beschlossene Sache: In der vergangenen Woche hat die Real-Zentrale verkündet, dass im Zuge des Verkaufs der Supermärkte an den russischen Investor SCP vorab einige Filialen frühzeitig zum 31. Dezember diesen Jahres geschlossen werden – und dazu zählt auch die Bad Sobernheimer Einrichtung.